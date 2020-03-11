桃機第三航道徵收案爭議 11:342020/03/11 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民團認為徵收範圍地區第一期開發未進行環評，依法不得先進行徵收（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被徵收的居民自救會成員表達心聲。（張鎧乙攝） 內政部地政司11日召開航空城區段徵收審議擴大專案小組會議，台灣人權促進會等民團代表與當地居民自救會成員召開記者會指出，此次徵收範圍內包括住宅設籍戶數6,190戶，約16,367人，徵收面積達2,599公頃，本案公益性及必要性仍有爭議，且徵收範圍內仍有自貿港、機場園區之生活地區及西南側貨運站、埔心溪河道變更、附近地區第一期等開發未進行環評，依法不得先進行徵收，同時，原本不在開發範圍卻突然被納入徵收的崙仔後聚落，其徵收必要性、合理性之爭議仍然未解。 (中時 ) #桃機 #範圍 #地區 #開發 #徵收範圍 #公益性 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳確診音樂家波及範圍擴大 東吳音樂系緊急宣布停課14天 19:342020/03/07 生活 科技展和開發者大會 因疫情取消 04:092020/03/08 焦點新聞 推廣振興券 擬推消費地圖APP 04:102020/03/09 生活新聞 中菲行2月營收表現好 年增6.1％ 15:592020/03/09 財經 人行：結構性存款保底收益率納入自律管理範圍 18:592020/03/09 財經 桃機工程處長貪汙羈押中 聲准100萬元交保 20:532020/03/09 社會 獨家》華航包機12點桃機出發 滯湖北台人開心收行李 11:282020/03/10 政治 全球網友用50餘種語言傳播防疫知識 21:532020/03/10 兩岸 永侒礦業開發案 宜蘭市長籲退回 04:102020/03/11 地方新聞 民團要求桃園航空城區段徵收 應先完成環評 10:042020/03/11 政治 生活熱門新聞 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 武漢包機人數變少 關鍵3問題曝光 - 生活 獨家》還原劉真心臟驟停瞬間 冠狀動脈出口堵住了 - 生活 華航武漢包機18台人拒檢 教授怒罵：就丟包在武漢啊 - 生活 為何「拒絕」30多位候補台人上機？陳時中這樣說 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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