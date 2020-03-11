被徵收的居民自救會成員表達心聲。（張鎧乙攝）

內政部地政司11日召開航空城區段徵收審議擴大專案小組會議，台灣人權促進會等民團代表與當地居民自救會成員召開記者會指出，此次徵收範圍內包括住宅設籍戶數6,190戶，約16,367人，徵收面積達2,599公頃，本案公益性及必要性仍有爭議，且徵收範圍內仍有自貿港、機場園區之生活地區及西南側貨運站、埔心溪河道變更、附近地區第一期等開發未進行環評，依法不得先進行徵收，同時，原本不在開發範圍卻突然被納入徵收的崙仔後聚落，其徵收必要性、合理性之爭議仍然未解。

(中時 )