台灣民眾黨主席柯文哲。(中時資料照)

2020大選，台灣民眾黨拿下5席不分區立委，躍升國會第三大黨，近期臉書上更出現「台灣民眾黨淡水線上服務處」粉絲專頁，其服務處官姓主任日前也至某他黨市議員服務處拜訪，希望能一同合作，處理民眾陳情案，似對2022選舉，已悄然展開動作。

據了解，民眾黨淡水線上服務處官姓主任亦為地方臉書社團「我愛竹圍」、「新北市淡水人」版主，社團人數加起來近2萬人，官姓主任則表示，於2020選前加入民眾黨運作，選後經蔡壁如同意，以淡水線上服務處主任身分，開始投入地方經營，但並未支薪，目前全國僅有3名，分別位於新北、高雄、澎湖。

經向民眾黨內部人士求證，他也證實該官姓主任2020大選時就已在民眾黨幫忙，選後經由蔡壁如同意，以線上服務處主任身分，隸屬在黨內組織部下運作。

另外，該官姓主任日前突現身他黨某市議員服務處，除了拜會之外，還希望能合作，一起協助民眾陳情案件，令服務處人員感到有些詫異，致電雙方求證後，也證實確有此事，該市議員則表示，由於官也是在地臉書社團版主，對於共同解決民眾問題「樂觀其成」，但非討論跨黨派合作，而是服務地方鄉親。

(中時 )