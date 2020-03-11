紐約州爆發全美最大規模新冠肺炎群聚感染，州長緊急在紐羅希市劃設封鎖區。

紐約州爆發美國最大規模新冠肺炎群聚感染，其中病例多圍繞在紐羅希市（New Rochelle）一所猶太教會堂，逾百人確診，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）昨（10）日已緊急在該市設立封鎖區，並且派遣國民兵進駐。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，一名在曼哈頓工作的猶太裔律師確診後，至今紐約州一共有173例新冠肺炎確診病例，當中律師居住的韋斯切斯特郡（Westchester County）紐羅希市確診人數多達108人，佔該州病例多數。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）昨日表示，紐羅希市是個問題，該地疫情可能是全美最大的新冠肺炎群聚感染事件，確診人數上升的趨勢沒有減緩，因此要對該市執行特殊公衛措施。他昨日宣布，在紐羅希市設立方圓1英里（約1.6公里）的封鎖區。

封鎖區主要以紐羅希市一所猶太教會堂為中心點向外擴散，該名猶太裔律師確診前曾出席會堂活動。古莫說，病毒通常會在地理上出現擴散現象，封鎖區內所有大型設施、學校自12日起全面關閉2星期，不過小型商店等可繼續營業。

古莫強調，劃設封鎖區並不是封街或是祭出旅遊禁令，「並不是要限制居民，而是要限制設施。」

此外，紐約國民兵部隊也將進駐封鎖區，協助運送物資給隔離中的居民，以及進行公共場所消毒工作。

(中時電子報)