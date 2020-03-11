台北美福大飯店為慶祝飯店成立四周年，將於3月16日起於線上及飯店內推出「美福四周年旅展」，館店人氣自助餐廳「彩匯」自助餐廳推出「平日雙人下午餐券」及「平日雙人晚餐券」，下午餐券每人原價1,078元，下殺64折，每人只要690元。晚餐每人原價2,200元，限時優惠73折只要1,600元。晚間自助餐另提供的精緻位上主菜，美福獨家限定。

為迎接4月清明連假及6月端午假期，美福飯店住宿券每張39折6,999元起，不分平假日並提供彩匯自助早餐，5月31日前持券入住還加碼贈送最高價值4,476元的入住好禮。

美福飯店並別加開飯店購券攤位，3月18日起至25日每日11點起於飯店大廳限時推出，優惠票券即買即用，為感謝賓客支持加碼推出「你購券 我請客」活動，購券滿額憑發票立即招待彩匯自助午餐（不含主餐）或下午餐一客。

防疫讓生活變得緊張，動動手指看點輕鬆的訊息，或出門走走享優惠。美福周年旅展提供有彩匯自助餐廳的搶手商品下午餐券，還有提供位上主菜的自助晚餐券，兩人成行的券類規劃，輕鬆揪伴嚐美食。彩匯平日雙人下午餐券」週一至週五適用，每券雙人成行，單人僅要690元；「彩匯平日雙人晚餐券」週日至週五適用，原價每位2,200元，旅展價只要1,600元。

美福周年慶限定住宿優惠券，提供有15坪寬敞空間規劃的「行政客房雙人住宿券」，每券6,999元（原價16,170元），21坪兩中床的「菁英客房住宿券」，三人房優惠價8,999元（原價22,891元），四人家庭房10,999元（原價23,837元），入住可享受戶外恆溫游泳池、健身中心及令人身心放鬆的三溫暖，隔日享用彩匯自助餐廳中、西、日式早餐。購券賓客於4月6日前入住還可享價值2,320元的日本百年幼童玩具品牌樂雅（Toyroyal）的遊戲帳篷玩具乙組及「彩匯自助下午餐」雙重優惠，4月7日至5月31日入住可享優惠二選一，輕鬆享有星級假期。

美福首波的優惠除了線上開賣之外，更於3月18日至3月25日每日11:00-15:30於館內一樓大廳推出現場售券服務，購券賓客單筆消費滿2,760元，依購券時段免費招待彩匯自助午餐（不含主餐）或下午餐一客。

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