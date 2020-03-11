圖說：金管會主委顧立雄表示，已訂好股市穩定方案實施時間。（彭禎伶／攝影）

台股若出現非理性大幅下跌，金管會已備妥方案。金管會主委顧立雄11日在立法院財委會表示，財金部會首長已密切關注、隨時開會，包括討論國安基金何時要進場、如何進場，且台股從1萬2千點下跌到1萬1千多點，到什麼時候要祭出「禁止放空」，顧立雄說：「我們都已規定好了。」

即金管會與相關財金部會都已備妥台股及金融穩定方案，會在台股觸及相關指標時啟動，不過顧立雄表示，目前仍未看見跡象。

另外，針對立委曾銘宗詢問若新冠疫情一路延續到第三季或第四季，是否會造成上市櫃公司系統性流動風險？銀行逾放比是否會大幅攀升？

顧立雄回應，上市櫃公司營收前二月衰退7.88％，2月是衰退3.47％，已要求上市櫃公司要作好資訊揭露，包括疫情對營業影響等，但目前看起來大陸疫情似乎有走緩，若3月底能復工，對上市櫃公司系統性問題及營收會有緩解。

另外就是銀行逾放比等都有定期指標，若疫情再持續蔓延，顧立雄表示：「會進行必要相關指標檢視及會作壓力測試」。至於大陸分行及子行部分，目前曝險額仍持續下降，且大陸分行只要出現逾放，就要求用盈餘打銷，會對大陸分、子行作「高強度的要求」。

顧立雄表示，股市短期一定會受疫情影響，要看疫情擴散及控制程度，但短期干擾因素又很多，包括油價，如能源股是壓垮美股的最後一根稻草，本來聯準會降息，金融股就會受影響，疫情影響是美國科技股，能源股因油價再下跌，就造成美股的崩跌，而台股之前就因為大陸疫情，很早就戒慎恐懼，沒有過度樂觀，也沒有過度悲觀。

顧立雄在回應立委林德福時亦表示，台股目前是「匍匐前進」，即便在3月9日大跌344點時，上市公司也只有4家跌停，上櫃18家，且台股交易量亦沒有出現量縮，即仍是有投資人逢低承接。

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