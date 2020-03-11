大陸A股11日早盤走勢震盪，滬深兩市開盤走高，但隨後上下起伏劇烈，滬指一度突破3千關卡，但現漲幅收斂至0.8％報2,999.2點，深指則跌0.1％報11,392.4點。

在復工消息帶動下，武漢相關類股11日早盤強勢，東湖高新、精倫電子、國創高新、長江通信、武漢控股、祥龍電業等早盤衝上漲停。

近日火熱的5G概念股同樣表現搶眼，在5G新基建政策帶動、電信商啟動招標等消息下，如精倫電子、國脈科技、中通國脈等股開盤不久便直奔漲停。

(工商 )