陸股早盤震盪 武漢、5G類股強勢 10:322020/03/11 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股11日早盤走勢震盪，滬深兩市開盤走高，但隨後上下起伏劇烈，滬指一度突破3千關卡，但現漲幅收斂至0.8％報2,999.2點，深指則跌0.1％報11,392.4點。 在復工消息帶動下，武漢相關類股11日早盤強勢，東湖高新、精倫電子、國創高新、長江通信、武漢控股、祥龍電業等早盤衝上漲停。 近日火熱的5G概念股同樣表現搶眼，在5G新基建政策帶動、電信商啟動招標等消息下，如精倫電子、國脈科技、中通國脈等股開盤不久便直奔漲停。 (工商 ) #早盤 #武漢 #類股 #強勢 #開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：廣豐、鈺齊-KY、東森、金像電、敦泰、公準 10:002020/03/10 財經 習近平考察武漢 港媒：釋3大政治訊號 13:232020/03/10 兩岸 湖北台辦：包機協商一波三折 台拒絕候補名單令人遺憾 01:272020/03/11 兩岸 封城後首赴武漢 習近平釋３大訊息 04:102020/03/11 國際大事 華航武漢包機18台人拒檢 教授怒罵：就丟包在武漢啊 08:162020/03/11 生活 土耳其新冠肺炎確診首例 男性公民自歐洲返國 08:402020/03/11 國際 首爾客服中心爆群聚感染 韓國新冠肺炎新增90例 09:352020/03/11 國際 直播》新增1境外移入個案 案48北部30多歲女英國旅遊返台確診 09:432020/03/11 生活 《台北股市》盤中焦點股：臻鼎-KY、紅馬-KY、擎邦、揚智、國光生 10:012020/03/11 財經 第二班武漢包機深夜抵台 361人「一人一室」隔離檢疫 10:222020/03/11 生活 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 逼死美頁岩油… 俄驚爆凶狠底牌 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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