聖暉（5536）2月合併營收8.27億元，年增60.57％，寫下歷年同期新高，加上每股將配發15元股息，現金殖利率高，吸引外資連續4個交易日進場買超，散戶也跟著搶進，11日開盤呈現量價齊揚、帶動股價大漲，盤中最高上漲至193.50元、大漲了5.50元，刷新近1年新高價，漲幅逾3％。

由於目前買盤依然積極搶進下，聖暉今日有機會續創1年新高價。

展望2020年第一季，聖暉認為，雖短期恐因新年假期與中國延長復工因素影響單季營收表現，不過，目前已簽約未完工的在建工程案量仍保持良好的能見度。

此外，隨著半導體、被動元件等電子產業持續推動擴廠與建廠計畫、以及台商回流台灣、全球供應鏈往東南亞國家移轉產能趨勢，有助於帶動無塵室與機電工程整合訂單需求持續暢旺，今年整體營運有機會於第一季順利落底，並隨著工程施工進度逐步恢復、高訂單能見度下，創造未來營運保持良好成長動能。

(工商 )