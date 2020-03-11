衛福部長陳時中今(11)日表示，近日歐洲地區疫情急遽升溫，除日前已提升旅遊疫情建議及旅遊警示等級的義大利、法國、德國及西班牙外，周邊相關國家病例數亦顯著增加，影響範圍持續擴大。

另外，歐洲疾病預防控制中心(ECDC)日前也評估，歐盟地區及英國的感染風險、發生群聚風險及未來數週出現廣泛持續性傳播的風險均為中級至高級。

今日記者會除了陳時中外，包含內政部次長陳宗彥、衛福部次長薛瑞元、外交部歐洲司司長姜森、醫福會執行長王必勝、台大醫學院內科教授張上淳、疾管署署長周志浩及兩位副署長莊人祥、羅一鈞等人，均出席說明。

陳時中指出，為加強防疫警戒，自即日起將「冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利」共8國旅遊疫情提升至第二級：警示(Alert)。此外，在中東地區的「巴林和科威特」，與上列歐洲國家有相同等級風險，因此ㄧ併提升至第二級警示，建議國人在當地應採取加強防護措施，自上述國家入境台灣之民眾則應落實14天自主健康管理。

另考量申根區域國家人員流動密切，陳時中也宣布，同步將「希臘、捷克、葡萄牙、芬蘭 、斯洛維尼亞、波蘭、愛沙尼亞 、匈牙利、盧森堡、馬爾他、斯洛伐克、拉脫維亞、立陶宛、列支敦斯登」，以及「與申根區自由流動的英國、愛爾蘭」，總共16國的旅遊疫情警示調整至「第一級注意(Watch)」。

指揮中心提醒，民眾前往上述國家，應遵守當地一般預防措施；另自這些國家入境後，應落實14天自主健康管理。

(工商 )