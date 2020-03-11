觀光股早盤由美食-KY(2723)反彈站回5日線，帶動王品(2727)、夏都(2722)、雲品(2748)多檔個股呈破底翻走揚，預期疫情持續受到控制的看法漸趨樂觀，且各國央行降息救市刺激消費，也有利於觀光餐旅業景氣脫離谷底。 美食-KY 2月營收13.77億元，降至2014年6月以來的單月新低，月減25.17%，年減22.04%；累計1-2月營收32.15億元，年減13.83%。公司表示，受到疫情影響，中國各城市在2月期間，配合防疫措施，營業門市以及時數減少，致使營收衰退。其他市場，諸如台灣、美國、澳洲、香港等地，也有少數商圈受到旅遊限制或消費氛圍的影響，人流短暫下滑，略為影響2月份成長動能。

美食-KY帳上現金充足，資產負債表相對穩健，樂觀看待中長期的競爭環境，也有信心能持續推出新的產品及門市，搶攻市占率。

雲品(2748)年初來股價震盪走跌，公司公布2月營收為1.22億元，年減32％，累計營收為4.07億元，年減9％，因去年農曆新年落在2月，故比較基期有所不同。以業界慣用的1月至2月累計營收來看，雲品的客房營業表現相對持穩，而館外餐飲的工商活動訂單遞延導致營收有所下降，但總體來看雲品所受到的影響較小，也期待在疫情趨緩之後，上半年遞延的訂單將有機會挹注整體營運。

雲品2019年全年合併營收達新台幣23.81億元，由於適逢大環境市場競爭激烈、餐飲市場進入盤整階段，館外餐飲中的頤品大飯店旗下新店北新館、桃園民生館宴會活動較去年同期減少，致使成長力道減弱，以及發行公司債的利息認列與受IFRS 16租賃新制使得相關認列費用增加，2019年稅後淨利1.84億元、稅後每股盈餘(EPS)2.8元，年減13%。

王品董事會通過去年稅後淨利為3.55億元，年增2.9%，EPS4.77元，董事會決議每股擬配發現金股利4.5元，高於去年的4.39元，以今日收盤價65.4元計算，現金殖利率6.88%。

(時報資訊)