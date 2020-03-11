雖然2月疫情影響復工時程，強信-KY(4560)指出，3月已陸續接獲整機客戶的訂單，訂單量已達到春節前水準，公司加足馬力並且全員投入生產，公司掛保證，3月之前受疫情影響訂單及3月新接獲訂單全部趕製完成，3月營收可期。

由於2月大陸受到新冠肺炎影響，全面延後復工，衝擊國內第一上市公司公司營收表現。強信-KY各孫公司也配合大陸當地政府防疫政策，開工日延至2月10日，導致工作天數大幅減少，加上客戶大多在2月下旬才陸續復工，使得2月營收0.85億元，年減25.9％，但月增9.7％，累計前2月營收1.63億元，年減38.4％。

強信-KY表示，二家孫公司於復工後至今回工率近100％，製造生產不受太大影響。客戶因新冠肺炎疫情影響多在2月下旬才陸續復工，加上物流運輸排程延遲，以致出貨遞延，公司已積極調整陸續在3月出貨。公司今年前2月在外銷市場的佈局，外銷比重較去年同期成長9.84％，強信-KY積極推展外銷市場的成績，希望逐步淡化疫情的影響。

此次疫情帶動了縫製企業透過自動化降低人力的意識，加速自動化的發展，強信-KY除了在縫製零配件市占率位居龍頭外，並積極推展自動化裝置及設備，強信開發的縫紉機自動化設備已能滿足客戶要求，客戶購買意向強烈後期會陸續出貨，不僅能同時滿足整機場及修配市場的需求，更能提供自動化解決方案，有助提升公司未來中長期的營運動能。

(時報資訊)