新冠肺炎疫情持續，日前有學校呼籲，政府應協助並保護學校防疫人員的健康安全。教育部長潘文忠今(11)日在立法院教文會備詢前，接受媒體訪問時提到，如有保險需求，教育部將會同相關部會，討論如何提供協助。

受到疫情影響，宜蘭縣政府為保障實際執行相關防疫工作人員安全，研擬與保險公司洽談，為防疫工作人員投保，保險額度最高限額為1千萬元。

潘文忠表示，行政院人事總處日前特別針對與疫情防治較密切的相關人員投保，這方面的相關工作會事先了解各縣市政府的需求，討論之後，教育部應會同相關部會一同提供協助。

針對昨晚已抵達台灣的武漢專機返國，當中是否有台生？潘文忠則回應，目前教育部未接到指揮中心的通知。至於仍在居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的學生人數，潘文忠則說，之前居家隔離或自主健康管理的學生已陸續完成，目前只有少部分受到澳洲音樂家確診影響的師生正在進行居家隔離、自主健康管理中。

(旺報 )