長腿男神孔劉3年前因《孤單又燦爛的神－鬼怪》爆紅全亞洲，去年他上脫口秀，坦言對突然走紅很不適應，消失了一陣子，挑劇本重質不重量的他，今(11日)傳出選定了下部作品，他將接演導演金泰勇的電影《Wonderland》，演出妻子離開人世的40多歲男子，而片中的太太就是導演的老婆湯唯。

湯唯2014年閃嫁給因拍攝《晚秋》結緣的導演金泰勇，兩人育有一女，近日湯唯復出，不僅接拍古裝劇《大明風華》，也接下金泰勇新電影《Wonderland》，去年9月男女主角疑曝光，找來朴寳劍、秀智、鄭有美、崔宇植等人加持，已讓不少粉絲相當期待，而今進一步又公布新演員名單，竟邀到孔劉助陣，又掀起討論。

據韓媒報導，《Wonderland》劇情描述透過虛擬世界Wonderland讓不少人能和思念之人重逢，一名戀人成植物人的年輕女性和另一名鰥夫利用這種科技巧遇而產生了故事，而孔劉飾演的就是太太過世、獨自扶養小孩的中年男子，和湯唯飾演夫妻，本片將於今年上半年開拍。

而報導中更表示，雖然孔劉的戲分不多，但基於對劇本和導演金泰勇的信任，孔劉才決定參加演出，為《Wonderland》的豪華演員陣容再添一筆。

(中時電子報)