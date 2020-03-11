新冠肺炎疫情在全美擴散，舊金山確診案例不斷攀升，舊金山政府致電希望勇士能取消在Chase Center的比賽，但勇士球團拒絕這項決定，依舊傾向正常比賽。

舊金山公共衛生部門主管帕金斯表示，「我已經親自和勇士負責人威爾茲談過話，表達出先前取消比賽是可以自行決定的，但如今已成為強制執行，希望他們能在我方做出強制令之前做出正確決定。

然而不論舊金山市政府的多方勸說與建議，勇士球團回覆的答案永遠是「感謝建議」。

(中時 )