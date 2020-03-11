NBA》新冠肺炎疫情肆虐舊金山 勇士拒絕取消比賽 10:412020/03/11 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情在全美擴散，舊金山市政府要求勇士取消在市中心的比賽，但遭到勇士球團的拒絕。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在全美擴散，舊金山確診案例不斷攀升，舊金山政府致電希望勇士能取消在Chase Center的比賽，但勇士球團拒絕這項決定，依舊傾向正常比賽。 舊金山公共衛生部門主管帕金斯表示，「我已經親自和勇士負責人威爾茲談過話，表達出先前取消比賽是可以自行決定的，但如今已成為強制執行，希望他們能在我方做出強制令之前做出正確決定。 然而不論舊金山市政府的多方勸說與建議，勇士球團回覆的答案永遠是「感謝建議」。 (中時 ) #舊金山 #勇士 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情衝擊 社福捐款急凍 19:202020/03/07 生活 PIMCO警告新冠肺炎疫情將導致經濟出現短期衰退 09:212020/03/09 財經 新冠肺炎疫情爆發 菲宣布衛生緊急狀態 10:172020/03/09 國際 無懼新冠肺炎疫情 亞沙運11月如期舉辦 15:562020/03/09 體育 新冠肺炎疫情造成糖價上漲 台東小農壓力大 19:232020/03/09 生活 安倍擬將新冠肺炎疫情指定為「歷史的緊急事態」 23:232020/03/09 國際 新冠肺炎疫情爆發 女星揭日人「中二」行徑網傻眼 08:082020/03/10 娛樂 防堵新冠肺炎疫情 中和警啟動偵詢防疫模式 11:342020/03/10 社會 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 獨家》受新冠肺炎疫情影響 兩位居家檢疫上將身分曝光了！ 13:422020/03/10 政治 體育熱門新聞 時差出現雙眼皮 戴資穎透露遇不友善事 - 體育 NBA》新冠肺炎疫情影響 票價慘跌至7美元 - NBA NBA》閉門比賽？ 詹姆斯：拒絕上場 - 體育 籃、足「船王」罹新冠肺炎 害英超延賽 - 足球 NBA》新冠肺炎疫情閉門比賽 巴克利轟愚蠢 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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