衛福部長陳時中今(11)日表示，第2次武漢台商返台專機由台灣中華航空與中國大陸東方航空分別執行，共有361位於昨日深夜抵台，已全數入住集中檢疫所，陳時中也已經分別前往三個檢疫所，關心安置情況。

陳時中說，過程中有部分旅客沒報到、或拒絕檢疫，由於沒有親自詢問，無法得知他們心中的想法。至於大陸湖北台辦指稱，台灣「拒絕」30多位候補旅客上機，陳時中對此強調，台灣強調要事前掌握名單、了解其背景情況，才能做最適切安排，對於陸方想臨時安插人員上機，我方實在不放心。

針對此次包機，陳時中說明，台灣安排13位醫護人員(4位醫師及9位護理師)前往，以確保登機、飛航期間之防檢疫作業與人員照料工作嚴謹周全。此外，也安排救護車10輛、遊覽車22輛於桃園機場待命，協助返台旅客就醫後或載往集中檢疫所。

指揮中心說明，登機前，分別由我方(華航)及陸方(東航)人員以「發燒或具嚴重呼吸道症狀者，無法上機」原則執行檢疫，其中華航共載送169人、東方航空共載送192人。旅客抵台下機後，經醫師進行健康評估，「均無須後送」，故統一由交通車載送國內3處集中檢疫所進行14天隔離檢疫。此次機場檢疫及工作人員共356人均著安全防護裝備，民眾行李也統一消毒處理。

指揮中心指出，這361名返台旅客將於48小時內完成採檢，並以「一人一室」為原則完成14天隔離檢疫，每日需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫，檢疫所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，與附近居民不會有接觸，請民眾放心。

(工商 )