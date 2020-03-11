新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市社會局宣布，除關懷據點已於本周一停辦，老人會春遊及參訪觀摩活動、長青學苑也暫緩，身心障礙證明到期可依法展延60天，人民團體如任期屆滿需改選，可依法申請延期3個月，避免成染疫破口。

社會局指出，考量老人會活動參與者多為中高齡者，且活動參與因長時間且近距離接觸，具有較高傳播風險，由區公所辦理或市政府補助辦理的長青學苑課程，已全面研擬暫緩辦理，也呼籲各老人會一同加入防疫行動，參訪觀摩等群聚活動延期調整至疫情緩解後辦理。

疫情也讓各醫院祭出探病須登記、限制時段人數等多項禁令，社會局考量市民恐因疫情影響，無法至醫院辦理鑑定，為維護身心障礙者權益，將依身心障礙者權益保障法第14條，主動辦理展延60天，並發文通知民眾相關權益注意事項。

依規定人民團體會員大會每年須召開1次，因應疫情防治，社會局也彈性調整，授權團體自行評估延期，今年底前召開大會即可，若團體今年涉及改選，可向社會局提出申請延後召開，延長時間以不超過3個月為限，也呼籲團體近期若有召開會議的必要，務必遵照中央流行疫情指揮中心公告的集會相關防護措施辦理。志工訓練也建議採線上及影片教學方式辦理。

有關老人會、長青學苑問題，請電洽3322101分機6411-6418；身障證明展延問題，請電洽368-4368；人民團體改選問題，請電洽338-2981或336-2956；志工訓練問題，請電洽3322101分機6312-6314或桃園市志願服務推廣中心426-2881。

(中時 )