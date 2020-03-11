民眾黨蔡宜芳與柯文哲愛將、台北市文化基金會副執行張益贍驚傳不倫戀，兩人三度幽會、不但在車上擁吻，甚至從北市開車到新北永和的摩鐵開房，事件曝光後引發軒然大波，民眾黨也表示將介入調查。

而實際上，蔡宜芳在年初時曾經代表民眾黨參選台北市第七選區（信義、南松山）的立委一職，儘管最後以失敗收場，但是選舉過程中也爆發不小的風波；蔡宜芳曾在政論節目上質疑民進黨立委參選人吳怡農的競選贈品，認為吳所發放的肥皂「不知是否有15元」，更表示「15元肥皂敢用嗎？」

該發言引發爭議，蔡宜芳臉書遭網友洗版，秀出低於15元的肥皂照片打臉。蔡宜芳11月26日深夜在臉書PO文表示，她必須向吳怡農道歉；吳怡農對此表示，新人出來選舉都特別辛苦，但不代表可以做負面選戰攻擊，他的經費靠一點一滴募款募出來，募款辛苦，不表示可以攻擊其他候選人，他完全同意肥皂價錢不是重點，完全遵守選罷法規定。

(中時電子報)