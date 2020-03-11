前警廣知名電台主持人「阿國」洪宗適，去年12月17日與網友約砲，但遭警方查獲身上持有安非他命毒品，台北地檢署因洪男坦承吸安，亦為初犯，11日依施用毒品罪嫌給予洪男緩起訴，期限2年，要求他到台北市立聯合醫院松德院區自費戒癮治療。

洪宗適過去曾是警察廣播電台的人氣主持人，不但擁有許多粉絲，還擔任廣播金鐘獎主持人，得過至少10座金鐘獎，是廣播界的名人。

警方調查，去年12月17日下午，警員執行網路緝毒時，發現有網友想約砲，還暗示「有毒品可助興」，不料雙方相約在北市松仁路夜店附近見面後，員警發現對方竟是電台主持人「阿國」洪宗適。

據了解，洪男在警詢時，態度都相當配合，他訊後被依毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦，檢方訊後諭令洪男限制住居。

警廣聲明表示，洪男為約聘主持人，在去年12月16、17日休假，18日銷假上班後，即以生涯規劃為由提出離職，警廣基於尊重個人職涯安排，予以同意，洪並已辦妥離職。

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(中時 )