新冠肺炎疫情不斷延燒，網路上不實流言更發民眾恐慌，余姓、孫姓、呂姓、陳姓及黃姓5名女子，涉在網路社群散佈「新竹空軍基地剛確診一位已感染肺炎」的不實訊息，新竹地檢署偵查後認5人坦承犯行，深具悔意， 以緩起訴處分。

檢方偵查，余女2月19日以手機發訊息，「緊急通告，新竹市已確診一例，新竹空軍基地剛確診一位已感染肺炎。請大家外出一定要戴口罩，回家記得勤洗手，沒事不要趴趴走。」等不實訊息至某國小同學會的LINE群組。

孫女隨後將余女發的不實訊息，轉發至「全家福」、「三八阿花姊妹」等LINE群組， 接著呂女也將此不實訊息至「國小同學」、「國中同學LINE群組，陳女和黃女也跟著轉發，經新竹市調查站及市警察局移送偵辦。

余女等5人犯傳染病防治法第63條之散播有關傳染病流行疫情之不實訊息罪，檢方審酌被告5人均無前科紀錄，犯後均已坦承犯行，深表悔悟，所傳送訊息內容中尚有提醒注意防疫措施等文字，歷此司法偵查程序應有所警惕，信無再犯之虞。

檢方認本件均以緩起訴處分為適當，緩起訴期間為1年，余女要提供150小時義務勞務，參加法治教育1次。孫女、呂女、陳女、黃女支付緩起訴處分金1萬元外，參加法治教育1次。

(中時 )