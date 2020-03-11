韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例達7755例，較10日增加242例；死亡案例增至61例。

韓國聯合新聞通訊社報導，疫情最嚴重的大邱市及慶尚北道分別累計確診5794例及1135例，分別新增131例及18例，疫情擴散速度似有減緩跡象；不過，剛爆發電話客服中心群聚感染的首爾市則增至193例，一天內新增52例，相較先前單日最多10幾例大幅提升；首都周邊的京畿道及仁川市各新增12例。

國內其他地區新增確診數分別為忠清南道8例，釜山市、世宗市、忠清北道各2例，蔚山市、江原道、慶尚南道各1例。

新增確診病患中有公務員，海洋水產部表示，轄下3名世宗廳舍職員10日晚間確診，同屬水產政策室的同事都已採取居家隔離，其他單位人員也會在各主管評估下只保留必要人力，其餘返家隔離。

連同今早大邱新增的一例，死亡病例達到61例，致死率約0.77%。解除隔離人數則新增41例，至今有288例解除隔離。韓國已有超過22萬人完成採檢，其中19萬6100人結果為陰性，1萬8540人仍在等待結果。

(中央社)