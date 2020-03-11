新冠肺炎擴散到全球123國，許多國家紛紛投入研究。大陸19位專家參與的最新研究指出，新冠病毒的排毒期平均為20天，最長則可達到37天，甚至有患者在死後還被驗出病毒。

據《新浪網》報導，北京中日友好醫院副院長曹彬，武漢金銀潭醫院結核病科的副主任醫師陳華等19位專家，透過武漢191例新冠肺炎的重症患者的研究，在全球著名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表論文。

論文提到，在137例存活並已出院病患中，可檢測到的新冠病毒中位排毒時間為20天，最少為8天，最長病毒排毒持續時間為37天；在54名的非存活者中發現，直至病亡，患者體內都可以檢測到新冠病毒。

研究指出，患者的排毒時間比預期還長，但是鑑於研究中患者的嚴重疾病，有限的樣品和遺傳物質進行測試，所有患者的真正病毒排毒持續時間仍然不清楚。

研究指出年齡大、有敗血症症狀、入院時有凝血問題，是與新冠狀病毒高死亡風險相關的關鍵危險因素。這項新研究首次檢查住院的成年人中，最終出院或者死亡者有關的嚴重疾病、死亡危險因素。

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(中時電子報)