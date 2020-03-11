受到新冠肺炎疫情影響，淘帝-KY(2929)(淘帝國際有限公司)謹慎保守看待第1季營運，並認為疫情將加速大陸童裝產業汰弱留強，淘帝-KY集團密切與各省代理商溝通訂單出貨狀況，並協助當地代理商實體門市銷售動能，隨著生產供應廠商、物流運輸陸續恢復復工拉升產能稼動率，將助於帶動TOPBI品牌夏季童裝出貨逐步升溫，以及第2季童裝產業旺季銷售。

由於2月為集團童裝產品傳統出貨淡季，且農曆年前後遭逢新冠肺炎大爆發，大陸消費者減少外出防控疫情，對大陸童裝消費、生產、物流供應等造成衝擊，影響TOPBI品牌春季童裝訂單出貨，致使淘帝-KY自結2月合併營收287萬元，年減98.82%，累計1至2月合併營收5.28億元，較去年同期減少29.89%。

淘帝-KY第1季受新冠肺炎疫情蔓延、生產製造與物流運輸延後復工因素影響，生產、出貨天數減少，謹慎保守看待第1季營運，目前集團密切與各省代理商溝通訂單出貨狀況，不僅給予防疫物資支援，更針對疫情，向代理商提供買淘帝童裝贈送口罩的活動支持，以協助當地代理商實體門市銷售動能，隨著生產供應廠商、物流運輸陸續恢復復工拉升產能稼動率，將有助於帶動TOPBI品牌夏季童裝出貨逐步升溫，以及第2季童裝產業旺季銷售。

淘帝-KY表示，大陸童裝產業朝品牌多元化、柔性供應整合、新零售全渠道消費等方向發展，觀察此次新冠肺炎疫情影響對於整體經濟環境及大陸童裝產業帶來挑戰，將持續加速大陸童裝產業汰弱留強，由於集團耕耘中國童裝市場長達近20年基礎，旗下各省代理商具有良好營運實力、掌握當地消費、與集團營運策略目標一致且長年合作基礎下，共同擴大TOPBI品牌市場占有率之提升。

淘帝-KY持續與各省代理商密切溝通訂單出貨排程、擬定適宜行銷活動，採取全通路差異化銷售佈局，且看準中國網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢，淘帝-KY已經啟動自家網紅培育計畫，期望透過網路紅人的互動分享耕耘年輕消費群體並進而發揮粉絲經濟效益，藉由提高忠實粉絲的品牌認同感，從而達到消費購物轉換且帶動回購率提升，對未來營運帶來正面的挹注。

淘帝-KY表示，近年集團積極拓展新零售通路布局，藉由雙品牌策略進行線上及線下通路的差異化銷售區隔，今年新推出聚焦線上電商通路銷售之Mini Topbi品牌，破除時間與地點限制以滿足消費者需求，並補足無代理商區域的銷售表現，創造集團旗下TOPBI、Mini Topbi雙品牌良好競爭利基，以期加速擴大旗下品牌市占率之有利條件。

(時報資訊)