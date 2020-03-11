隔夜美股與國際油價強勁反彈，帶動周三香港恆生指數開漲0.27%，為25459.96點。國企股(H股)開漲0.05%，為10158.94點。惟美股期貨走低，為港股帶來壓力，恆生指數走勢震盪，目前跌0.27%。中海油繼昨日反彈後再度走低，目前下跌2.2%。

(時報資訊)

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