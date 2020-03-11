#政新鮮／為陳時中隔空交火 羅友志轟張雅琴「忘記初衷」

新冠肺炎疫情肆虐全球，擔任防疫指揮官的衛福部長陳時中，為了防疫每天行程滿檔，也讓知名主播張雅琴呼籲立委放過陳時中，反遭名嘴羅友志痛批是「政大之恥」，對此張雅琴在昨天播報新聞時再度開嗆。

張雅琴表示曾提及「放過陳時中」，並非不監督的意思，而是希望立委能讓陳時中部長以處理疫情為優先，像是昨天除了除了確診案例外，還有武漢台商包機、口罩2.0等重大事件，因此向立法院備詢請假也是情有可原，接著表示這種敏感時刻，有些人會想要藉此蹭熱度，希望都可以省下功夫，若想要出名，最好還是靠自己，不能夠靠別人，藉機再次嘲諷羅友志。

從去年十月張雅琴砲轟高雄市長韓國瑜「嫖妓說」，引發名嘴羅友志開嗆後，事隔數月，張雅琴有鑑於站在第一線的陳時中幾乎沒時間休息，呼籲立委「放他一馬」，對此名嘴羅友志怒批：「新聞人，自動放棄監督政府的義務跟天職，去當網軍保護政府，那跟死了，有什麼分別」？撂下狠話：「政大廣電系之恥」，再度引發議論。

(中時電子報)