「口罩實名制2.0」即將在明(11)日正式上路，方案一出民眾褒貶不一，有說法認為可以省去排隊的時間，但有聲音認為必須多負擔7元的物流費，覺得不合理，對此，經濟部長沈榮津今日受訪就表示，台灣口罩得價格已經相對其他國家合理，盼望大眾以受益的角度切入，口罩採網購制就要透過超商物流，故要予以「尊重」。

受到新型冠狀病毒疫情的疫情，現階段的口罩實名制一人一周可以領三片，但由於必須至藥局排隊，對於時間上就相對受到限制，故行政院在祭出「口罩實名制2.0」，將在明天開始上路，對於透過網購，防疫口罩須自行負擔7元物流費，民眾褒貶不一，有說法認為多出的7元物流費不合理，對此，沈榮津今就回應，其實台灣口罩價格與其他國家相比已經是相對合理的，網購口罩必須透過超商業物流的協助，所以要予以「尊重」，盼大眾可以從受益者的角度來看。

沈榮津進一步說，「口罩實名制2.0」多出網路購買方式，主要是顧慮上班族沒時間排隊，但口罩配送仍會以實體藥局通路為主，後續也會將實體通路、網路訂購做一致性的規劃，不會因此減少實體藥局的配給。

(時報資訊)