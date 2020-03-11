過去幾周中國新冠肺炎新增病例持續下降，但瑞銀投資研究部亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤今天再次下調2020年中國GDP增速預測至4.8%，但2021年GDP增速有望反彈至6.2%。

汪濤認為，新冠疫情在海外快速擴散和石油價格大幅下挫會拖累全球經濟走弱。在中國國內疫情得到控制之後，預計此前被抑制的需求將得以釋放，推動今年第二季之後的GDP增速大幅反彈，這受益於財政政策支持（預計規模超過GDP的2%）和貨幣信貸政策的進一步放鬆。不過，第二三季度的反彈無法完全彌補一季度的缺口，全年GDP增速可能放緩至4.8%，但2021年GDP增速有望反彈至6.2%。

至於人民幣匯價，汪濤認為，儘管整體經濟面臨下行壓力、貨幣政策可能進一步放鬆，但我們依然預計人民幣對美元匯率企穩於7左右。中國央行承諾保持人民幣匯率基本穩定，其他主要經濟體貨幣政策放鬆，以及中國經常帳戶順差可能小幅擴大，這些因素都應能為人民幣匯率提供一定支撐。在新預測情形下，預計出境遊大幅減少令今年服務貿易赤字收窄1,500億美元，而全球大宗商品價格走低也有助於支撐貨物貿易順差。在各種預測情形下，人民幣對美元匯率保持大致平穩。

(時報資訊)