保瑞(6472)收購GSK(英)旗下位於密西沙加市的廠區，加速國際代工事業佈局，由於將繼續以代工方式使用GSK現有產線生產，合約至少達5年，今年下半年起將開始貢獻，法人樂觀看待，保瑞下半年營收。

保瑞將繼續以代工方式使用GSK現有產線生產，合約至少達5年，GSK旗下密西沙加廠約50種不同產品，銷售全球100多個市場，包括2019年營收暢銷止痛藥Voltaren，法人表示，據密西沙加廠的規模推算，此廠區的營收可望超越保瑞竹南廠。

保瑞除了收購該廠區外，也將成為GSK代工廠，法人正面看待保瑞收購GSK案的綜效。保瑞自2013年來已完成五件併購案，包括2013年併日本衛采台南廠、2014併聯邦化學製藥、2017成立全資宇泰欣藥業(台)、2018年併美國Impax旗下藥廠、2020年併英國GSK密西沙加市的廠區。透過併購藥廠及接收既有訂單，保瑞業績訊速成長。

(時報資訊)