美國將推出振興政策，美股道瓊指數拉尾盤大漲逾千點；但亞股在周二提前翻揚大漲，今早亞股觀望，台股雖由台積電(2330)開高領軍，但追價買盤乏力，一度觸及年線後即返回，台股早盤僅小漲，盤中約漲20~30點，多頭仍奮力站穩11000關卡。

美股在前一日重挫逾7%後吸引買盤進場低接，以及投資人看好各國政府將採取有力措施提振受新冠肺炎疫情衝擊的經濟，周二美股三大指數強彈近5%，周二收盤，道瓊工業指數漲1,167.14點或4.89%，為25,018.16點。標普500指數漲135.67點或4.94%，為2,882.23點。那斯達克指數漲393.58點或4.95%，為8,344.25點。

美國總統川普提及可能減稅，美股道瓊指數終場飆漲1167點；台股今天開高，台積電以及股王大立光(3008)上漲，但周二領先上攻的金融股今早微跌，追價的買盤力道亦不強，台股早盤最高攻上11088點後，即隨著台積電漲幅縮減，一度壓回到靠近平盤價位。台股早盤力守萬一關卡，但短期技術面弱勢，盤勢仍隨疫情消息而震盪。

台積電ADR 10日大漲2.68美元，漲幅達5.17%，約新台幣每股327.5元；台積電周二率先收高至307元，今早開高2元為309元，盤中小漲0.5元至307.5元，外資昨天仍賣超台積電2萬3367張。

美國總統川普宣布將採取「重大措施」緩解新冠肺炎疫情造成的衝擊，也將與國會討論包括調降薪資稅在內的財政激勵方案。市場普遍預期美國聯準會將在下周貨幣政策會議後，宣布本月的第二度降息。

但今早美股期指電子盤下跌，跌幅逾1%，新冠肺炎疫情也在美國擴散，全美至少有15州進入緊急狀態，紐約州紐羅希市由於爆發群聚感染，將封城14天。亞股包括日韓港股早盤也都下跌為主。目前疫情仍在全球延燒，台股上攻年線約11085點無功而返；惟早盤仍守住紅盤以及11000點關卡，相對亞股有撐。

(時報資訊)