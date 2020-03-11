美國川普政府周二宣布，將延長華為的臨時通用許可直到5月15日，允許美國公司在此期間內繼續與華為做生意。

自去年5月以國家安全疑慮為由將華為列入貿易黑名單以來，美國商務部已經數度延長華為的臨時豁免許可，以減緩對國內產業的衝擊。該部門上一次將華為的臨時許可展延到4月1日。

華為既是全球第二大智慧手機製造商，亦是能提供5G網路技術的全球主要電信設備廠之一。

(時報資訊)