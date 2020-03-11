《國際產業》華為豁免期，美商務部再延至5月15日 10:522020/03/11 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國川普政府周二宣布，將延長華為的臨時通用許可直到5月15日，允許美國公司在此期間內繼續與華為做生意。 自去年5月以國家安全疑慮為由將華為列入貿易黑名單以來，美國商務部已經數度延長華為的臨時豁免許可，以減緩對國內產業的衝擊。該部門上一次將華為的臨時許可展延到4月1日。 華為既是全球第二大智慧手機製造商，亦是能提供5G網路技術的全球主要電信設備廠之一。 (時報資訊) #全球 #華為 #臨時 #許可 #延長 也許您會感興趣 推薦閱讀 Fed褐皮書示警 陸斷鏈危機恐超預期 04:102020/03/08 生活新聞 2020新冠風暴》全球疫情不斷更新／全球確診逾11萬人 08:442020/03/08 生活 亞洲開發銀行：新冠肺炎最嚴重影響全球經濟逾10兆新台幣 11:562020/03/09 財經 疫情延後開工 廣華2月營收衰退42％ 17:232020/03/09 財經 華固建設砸10億餘元 搶下士北科園區住宅地 17:282020/03/09 財經 Tripadvisor旅行者之選排行 最夯目的地出爐 04:102020/03/10 焦點新聞 本世紀最大經濟挑戰來了 04:102020/03/10 時論廣場 疫情轉折 凸顯脫鉤論謬誤 04:102020/03/11 論壇廣場 財富暴漲暴跌... 貝佐斯穩居全球首富 04:102020/03/11 全球財經 資誠：肺炎衝擊經濟比SARS更嚴重 04:102020/03/11 金融．稅務 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 美股千點殺千點噴 該買台股？顧立雄送給散戶8字 - 財經 - 工商 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 川普減稅變空包彈？市場傻眼 美期指又崩500點 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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