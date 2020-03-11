民眾黨中央委員張益贍與民眾黨團助理蔡宜芳遭周刊爆料，2人多次私下約會，並被目擊在車上激吻，蔡宜芳今請假未到立法院上班，民眾黨立委蔡壁如受訪表示，昨晚看到新聞嚇一跳，沒想到選舉時分配的保母太盡責了，進展到這樣程度，後續會討論如何改善保母制度。蔡壁如坦言，這件事確實影響到黨的形象，張益贍會送中評會接受調查，蔡宜芳則暫時讓他休息幾天，應該會做出職務調整。

針對周刊報導張益贍、蔡宜芳爆出不倫戀，民眾黨今上午發出聲明表示，黨中評會召開臨時評議會議，經評定認為嚴重影響台灣民眾黨形象，今日上午作出決議，中央委員張益贍立即停權接受調查，蔡宜芳現無黨職，另行調查，後續將視調查結果進行處分。

外傳蔡宜芳與張益贍在選舉期間就傳出緋聞，據悉就是黨內保母制度讓兩人越走越近。蔡壁如解釋，當初宜芳一個人從高雄到台北，當時有分配一個「保母制度」，沒想到保母太盡責了，進展到這個地步，後續會花時間討論相關制度如何改善，但也不會因為這樣女性就找女性，男性找男性，如何調整還要討論。

蔡壁如說，蔡宜芳昨天有跟她通過電話，並告知需要沉澱一下要請假，電話中有坦承感情並一直哭泣，當下只覺得「我們家宜芳美美的怎麼會這樣」，目前這周休讓當事人請假，看黨怎麼處理再通知。

今天正好是蔡壁如的生日，面對媒體祝賀「生日快樂」，蔡壁如笑稱「這個生日禮物也太大了，大炸彈」，至於兩人後續如何處理，黨今天會開會討論因應。

(中時 )