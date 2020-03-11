時報資訊近日接獲劉麗媗女士自稱為中時電子報編輯，以電子郵件向企業公司行號宣稱因編輯報導所需使用他人照片等情事，本公司特此聲明，電子報並無劉女士其人，其所為之行為與本公司無涉!!

時報資訊 新聞部

(中時電子報)