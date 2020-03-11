時報資訊聲明 10:542020/03/11 中時電子報 電子報新聞部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時報資訊聲明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時報資訊近日接獲劉麗媗女士自稱為中時電子報編輯，以電子郵件向企業公司行號宣稱因編輯報導所需使用他人照片等情事，本公司特此聲明，電子報並無劉女士其人，其所為之行為與本公司無涉!! 時報資訊 新聞部 (中時電子報) #時報資訊 #聲明 #電子報 #冒名 #編輯部 #新聞部 也許您會感興趣 推薦閱讀 台助友邦 帛琉疑似病例送我檢驗 14:522020/03/07 生活 郝龍斌聲明：恭喜江啟臣勝選 實踐改革承諾 18:022020/03/07 政治 《其他電子》聲明不敵大盤逆風，鴻海失守80關 12:502020/03/09 財經 習近平賀電沒來 AIT發聲明賀江啟臣 19:412020/03/09 政治 防疫優先！博鰲亞洲論壇推遲舉行 20:462020/03/09 兩岸 編輯室報告－一隻新病毒 引發第三次世界大戰 04:102020/03/10 產業特刊 北美四大職業賽會聯合聲明 限制進出球員休息室人數 11:042020/03/10 體育 武漢台商第2波包機今返台 桃園消防局接獲「救護車待命」指令 13:082020/03/10 政治 白因子成分引爭議？業者發聲明喊告 19:282020/03/10 美妝 編輯室報告－疫情下的改變契機 04:102020/03/11 產業特刊 生活熱門新聞 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 武漢包機人數變少 關鍵3問題曝光 - 生活 華航武漢包機18台人拒檢 教授怒罵：就丟包在武漢啊 - 生活 獨家》還原劉真心臟驟停瞬間 冠狀動脈出口堵住了 - 生活 獨》「北區最大」2層樓迪卡儂入駐三重 年底開幕帶100以上職缺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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