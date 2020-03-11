網路援交是非多！蕭姓男子透過網路交友軟體結識林女，聲稱以6萬元包養林女，2人相約到竹北市某摩鐵開房間雲雨後，林女未拿到「包養金」，指控遭蕭男性侵，蕭男坦認與林女發生性關係，堅詞否認強制性交。

林女在警詢中指稱，一進摩鐵房間，蕭男就強迫她口交及性交，過程中她有反抗，並對蕭男說可不可以先去洗澡，不要這麼粗魯，但蕭男置之未理。

林女稱她與蕭男進浴室洗完澡後，蕭男不准她脫掉高跟鞋，再發生1次性行為，事後躺在床上聊天，蕭男稱會轉帳6萬元給她，但她回家刷簿子卻發現未收到錢，打蕭男電話號碼結果是空號，還發現皮包遺失3千元。

蕭男則稱，他透過交友軟體「探探」結識林女，去年9月10日晚2人聊天，他提出1個月6萬元包養林女，條件就是要發生性關係，林女也表示同意。

2人相約在竹北市某商店碰面，他開車載林女到摩鐵，一進房間，林女主動幫他口交，做到一半後說要先去洗澡，洗澡完後繼續發生性行為，過程中林女並無反抗或拒絕。

蕭男稱去年9月11日凌晨2人離開摩鐵，他開車林女回家途中，林女要他先付3萬元，他下車到超商查帳戶後跟林女說要過2、3天，沒想到隔2天接到警方電話，告知林女控告他性侵。

蕭男說，林女要求給6萬元才願意和解，他持續連絡後以1萬元達成和解，和解證明記載雙方是你情我願發生性行為。

檢方偵查時多次傳喚林女都未到庭，以林女和蕭男發生2性行為，還能躺在床上聊天，由蕭男開車載返家，與一般遭性侵被害人身心俱創等情大相逕庭，難憑林女指訴認蕭男有妨害性自主的犯意，認被告罪嫌不足，不起訴處分。

(中時 )