因應新冠肺炎疫情，傳出許多事業單位大放無薪假，勞動部提出補貼半數勞保投保薪資差額的「安心就業計畫」、最高可補貼1萬1千元，立委詢問是否可以溯及既往，勞動部部長許銘春今天表示，將比照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」實施期間，減班休息時如未申請「充電再出發」計畫，可溯及既往至1月15日申請補貼差額。

據勞動部統計指出，截至2月底有40家事業單位，實施人數1604人，也包括部份觀光旅宿業、餐飲業等。

立委蔣萬安表示，勞動部是否能有管道防堵部分不肖事業單位，以「防疫」為名慷政府之慨，讓政府幫忙養勞工？許銘春坦言，不能排除有這種狀況，如有惡意情形，地方的勞政機關應要注意。

蔣萬安詢問，許多員工從2月就開始休無薪假，但目前勞動部預估3月下旬才開始實施「安心就業計畫」，是否能夠溯及既往？許銘春回應，將比照紓困特別條例實施期間。意謂將從1月15日後的無薪假都可以申請補助。

(中時 )