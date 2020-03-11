故意出國得每日1000元補償？陳時中：會予以處分 11:062020/03/11 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 檢疫官為返台包機國人量測體溫。指揮中心提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應新冠肺炎，行政院公報昨刊登衛生福利部令，1月15日起，因配合防疫被安排居家隔離、檢疫，或照顧者，每人可按日發給新台幣1000元。外界質疑，民眾可藉由特殊安排，例如搭機出境再返台，藉此獲得補償。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果真的沒有需要，就不要出國。若有故意的行為，將予以處分，會事先規勸不要在防疫期間來亂。 (中時 ) #武漢包機 #唐鳳 #案34 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 第二班武漢台商包機今返台 陳時中：是量力而為 13:532020/03/10 生活 一口氣接400餘名武漢台商 陳時中：檢疫量能擴張了 14:182020/03/10 生活 湖北包機檢疫結果 陳時中：11日公布 15:322020/03/10 生活 不停追問感染源在哪 陳時中：大家是福爾摩斯？ 17:382020/03/10 生活 陳時中太操勞有無「備位指揮官」 蘇貞昌：我有想但不太敢講 20:402020/03/10 政治 居家檢疫補償看這裡！每人每天可領1千元 照顧者也可領 20:112020/03/10 生活 隔離補償金 每人每日1千元 04:102020/03/11 財經要聞 5G吃到飽 台灣之星千元有找 04:102020/03/11 財經焦點 台商發燒不能上機 陳時中憂：自己能將心比心 10:322020/03/11 生活 新竹5名女子散佈不實疫情 緩起訴處分 10:522020/03/11 社會 生活熱門新聞 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 武漢包機人數變少 關鍵3問題曝光 - 生活 獨家》還原劉真心臟驟停瞬間 冠狀動脈出口堵住了 - 生活 華航武漢包機18台人拒檢 教授怒罵：就丟包在武漢啊 - 生活 為何「拒絕」30多位候補台人上機？陳時中這樣說 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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