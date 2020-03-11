為因應新冠肺炎，行政院公報昨刊登衛生福利部令，1月15日起，因配合防疫被安排居家隔離、檢疫，或照顧者，每人可按日發給新台幣1000元。外界質疑，民眾可藉由特殊安排，例如搭機出境再返台，藉此獲得補償。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果真的沒有需要，就不要出國。若有故意的行為，將予以處分，會事先規勸不要在防疫期間來亂。

(中時 )