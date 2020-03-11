《周刊王》今爆料，指民眾黨團助理蔡宜芳和民眾黨中央委員張益贍多次私下幽會，還被目擊到兩人不僅在車上激吻，還在摩鐵相處約3小時。民眾黨立委蔡壁如表示，民眾黨在立委選戰時，設保姆制，安排資深地方人士輔助候選人。她忍不住說，發展成這樣，這個保母也太盡責了！將會檢討這項保姆制。

今天生日的蔡壁如被問到張蔡不倫感想，她苦笑說這生日禮物也太大了！蔡壁如指出，最近會花時間，檢視保姆制度是否要改善，但不會因此女性就找個女性保姆，男性找一個男性保姆，這部分正在檢討中。

對外界質疑這件事嚴重影響民眾黨的形象，蔡壁如不諱言說，這是有的，因為民眾黨是一個年輕的黨，這件事情確實會影響到民眾黨的聲譽。對於台北市長柯文哲是否知道這事，蔡壁如表示，半夜她知道時，有傳給市長身邊的秘書，應該是有轉告他。

蔡壁如指出，有聯絡上蔡宜芳，昨夜蔡宜芳向她請假，談話時一直哭，並表示這段間需要沉澱一下，應會請假到周五，屆時，看黨要如何處理會再通知她。

媒體詢問是否有勸她？蔡脫口而出說，我應讓要罵她，雖沒罵她，但也質疑為何要跟保姆發展成這樣子。至於是否會調整蔡宜芳工作，中午將會開會討論，應該這樣說，她私人生活是一件事，在公領域上，則不要影響到團隊的運作。

至於張益贍因是民眾黨中央委員，蔡壁如說會送中央評議委員會調查。

(中時 )