新冠肺炎疫情帶旺伺服器及雲端相關設備需求，且公司佈局半導體晶圓相關測試設備進入收割期，讓PCB廠—博智(8155)2月合併營收無畏疫情逆勢衝高，創下19個月來新高，受惠於伺服器及20層以上半導體測試設備PCB板出貨放量，博智3月業績可望優於2月，今年第1季營運可望優於去年同期，並一路旺至今年第2季。

博智主攻伺服器板、雲端儲存設備、工業電腦用板等高信賴、必須持續運作的高階產品，新冠肺炎疫情全球延燒，各國及企業紛紛祭出各種嚴格人員及交通物流進出管制措施，改由遠端視訊會議及網購等防控疫情，且大陸在疫情受到控制後加速推動5G基礎建設，帶旺伺服器、資料庫中心建置需求，加上博智自2018年開始佈局的半導體晶圓相關測試設備PCB板正式進入收割期，讓博智業績自去年第4季起展現強勁成長力道。

博智表示，公司自2018年開始佈局半導體晶圓相關測試設備PCB板，經過快兩年的佈局，20層以上半導體測試設備出貨逐步放量，成為推升公司營運成長新動能。

博智因生產基地在桃園龍潭，且公司交貨到大陸的產品不多，受惠於雲端伺服器產品及20層以上半導體測試設備PCB板出貨暢旺，博智2月合併營收達2.52億元，月增13.51%，年成長114.87%，為107年6月以後單月新高，累計前2月合併營收為4.75億元，年成長76.93%；從目前訂單來看，博智表示，第1季營運可望比去年同期好。

博智自結1月稅前盈餘為5500萬元，稅後盈餘為4400萬元，單月每股盈餘為0.89元，由於2月及3月合併營收有機會逐月走高，法人預估，博智第1季獲利有機會挑戰107年第2季水準。

博智現有月產能已從原來的50萬平方呎逐步提升到60萬平方呎，10層板以上產品佔比亦已拉升至75%以上，其中伺服器約佔博智銷售面積約70%，工業電腦及半導體相關測試設備佔比約30%。

(時報資訊)