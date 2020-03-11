美國總統川普周二再度砲轟聯準會（Fed）與其主席鮑爾的降息動作過於緩慢，應將美國利率水準降至競爭國家的水平。
川普在推特上先是批評聯準會必須成為領導者，不該一直都是個落後非常多的跟隨者，接著又發文抨擊由鮑爾領導的聯準會既可悲、動作又緩慢，升息太快，降息太慢，應該將聯準會利率降至競爭國家的水準，這些競爭國家目前比美國占有多達兩個百分點的利率優勢，而匯率的助益就更大了。他並再度催促聯準會快推激勵措施。
繼本月初精準預測聯準會將在3月貨幣政策會議之前先降息50個基點後，高盛提出新預測，稱聯準會將3月17、18日與4月28日、29日這兩次決策會議各降息2碼，使基準利率區間降至零～0.25%。
聯準會主席鮑爾2月底曾表示，基於新冠狀病毒疫情對美國經濟造成的風險，聯準會已做好準備，必要時將調降利率提振經濟。市場普遍預期聯準會將在下周會議宣布本月以來的第二度降息。
(時報資訊)
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