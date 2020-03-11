機殼廠可成(2474)公布2019年財報，全年的集團合併營收為新台幣916.28億元，年減4%。2019年全年營業毛利為222.67億元年減42.3%，營業利潤141.09億元，年減52.3%，稅後淨利為112.72億元，年減59.7%。2019年全年EPS為14.63元，較2018年全年EPS 36.31元，年減近6成。

外資也針對可成公布的財報出具投資報告，多數給予較負向的「減碼」或「表現不如大盤」，目標價在195元附近；但亦有亞系外資雪中送炭，認為去年最慘淡的日子已經結束，2020年將迎來毛利率回升的利好，估全年的毛利率可回升到30.8%，投資建議給「表現優於大盤」，目標價260元。

可成去年第四季集團合併營收為新台幣319.33億元，季成長14.8%，年增9.5%，營業毛利為81.18億元，季增加26.2%，年減24.1%，營業利潤57.44億元，季增增加28.6%，年減27.7%；稅後淨利(歸屬本公司業主)為34.49億元，季增1.5%，年減50.2%。單季每股稅後盈餘(EPS)為4.48元，毛利率為25.4%，較上一季增加2.3%，較2018 年同期減少11.3%；營業利潤率為18.0%，較上一季增加1.9%，較2018年同期減少9.2%。

107年可成毛利率高達40%，但去年全年則降到24.3%。雪中送炭的外資認為，今年在產品需求升溫和庫存健康的前提下，毛利率有機會回到30.8%，推動獲利年增達62%。

(時報資訊)