地上權住宅 可緩繳租金 11:242020/03/11 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎全球升溫，影響台灣民生經濟及產業，國產署訂定防疫期間國有非公用不動產合法使用人緩繳租金（含地上權地租、委託經營經營權利金）。 如果合法使用人無法如期繳納租金，有緩繳租金需求者，今（2020）年度按契約約定（按月、季、半年或每年限繳期限）應繳納租金，尚未繳納或未屆繳款期限者，得申請展延繳納期限至今年12月底前繳清，期間免計收違約金及遲延利息。 (工商 ) #全球 #租金 #緩繳 #繳納 #地上權 也許您會感興趣 推薦閱讀 房市亮點－高雄房市 地上權住宅買氣夯 建商搶推 04:092020/03/07 產業．科技 世貿三館月底開標 總價上看350億 04:102020/03/09 產業．科技 亞洲開發銀行：新冠肺炎最嚴重影響全球經濟逾10兆新台幣 11:562020/03/09 財經 Tripadvisor旅行者之選排行 最夯目的地出爐 04:102020/03/10 焦點新聞 本世紀最大經濟挑戰來了 04:102020/03/10 時論廣場 疫情紓困需求 匯豐、星展公布細節 11:152020/03/10 財經 疫情轉折 凸顯脫鉤論謬誤 04:102020/03/11 論壇廣場 財富暴漲暴跌... 貝佐斯穩居全球首富 04:102020/03/11 全球財經 資誠：肺炎衝擊經濟比SARS更嚴重 04:102020/03/11 金融．稅務 國有非公用不動產 可緩繳租 04:102020/03/11 財經焦點 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 川普減稅變空包彈？市場傻眼 美期指又崩600點 - 即時 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 即時 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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