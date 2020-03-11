因應新冠肺炎全球升溫，影響台灣民生經濟及產業，國產署訂定防疫期間國有非公用不動產合法使用人緩繳租金（含地上權地租、委託經營經營權利金）。

如果合法使用人無法如期繳納租金，有緩繳租金需求者，今（2020）年度按契約約定（按月、季、半年或每年限繳期限）應繳納租金，尚未繳納或未屆繳款期限者，得申請展延繳納期限至今年12月底前繳清，期間免計收違約金及遲延利息。

(工商 )