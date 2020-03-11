全球陷入疫情恐慌，不過因鉛酸電池需求持續，國內鉛錠龍頭泰銘（9927）營收與疫情連動性低，今年2月單月營收年增達28.65％，以今年前2月與去年同期比較，仍成長2.36％，鉛錠每噸持穩在1,800美元到1,900美元之間盤整，降低進貨觀望心理，是推動營收的主要原因。

泰銘發言人童新沅11日指出，泰銘鉛錠的下游客戶製造商，不是以大陸作為生產基地，加上影響客戶採購鉛錠的因素，仍以價格變動為主要考量，因此，泰銘的營收，跟「新冠肺炎」（COVID-19）的連動性，相對的低。

童新沅表示，今年1月迄今，英國倫敦金屬交易所的國際鉛錠價格，相對抗跌，一直持穩於每噸1,800美元到1,900美元的大間盤整，對於吸引下游客戶進場採購鉛錠，具有信心推升作用。

國際鉛錠價格這2年來的最低價，出現在2019年5月的平均價1817.21美元，今年3月10日的價格約1,859美元。

他說，鉛錠買賣最擔心的是價格暴漲暴跌，一旦出現恐慌性下跌，客戶觀望的心理就會出現，希望能夠再等價格低一點再進場，不過，即使價格持續跌落，泰銘對長期合約的客戶，也會根據市場變動的價格，給予反應，因此，長約客戶也不會在乎短期價格的波動。

童新沅指出，鉛錠作為鉛酸電池的主要材料，市場需求不會間斷，未來則要看全球的經濟景氣變動。

(工商 )