「疫」想不到商機 晶片讀卡機單日狂銷破百台！ 11:122020/03/11 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又有「疫」想不到的商機冒出頭！政府10日實施「口罩實名制2.0」政策，新增在家使用讀卡機插卡線上預購，讀卡機瞬間登上熱搜冠軍，搜尋量瞬間暴增5倍，晶片讀卡機單日狂銷破百台！ 政府推出口罩實名制2.0政策，除了可於特約藥局等實體通路購買口罩外，新增線上預購，在家中使用讀卡機插入健保卡、自然人憑證就可預購，據露天拍賣調查發現，讀卡機近兩日搜尋量較上周暴增5倍，又以晶片讀卡機最熱銷，更發現一個商品一天賣出超過百台，使得讀卡機在五月報稅月份前，突然掀起一波搶購熱潮。 (工商 ) #冠軍 #讀卡機 #預購 #晶片 #破百 也許您會感興趣 推薦閱讀 新循環賽開打 新賽開跑 達人疫戰高下 04:092020/03/08 產業特刊 泰山闖決賽 教頭覺得很奇妙 04:102020/03/08 運動天地 世衛：新冠肺炎肆虐國家和地區已破百 21:322020/03/08 國際 晶圓級預燒測試需求強 京元電矽格雍智 業績吃補 04:102020/03/09 產業．科技 征服群山 能仁2度2連霸 04:102020/03/09 運動天地 淡商第10冠 王玥媞盡情飆淚 04:102020/03/09 運動天地 今年報稅 不用讀卡機 09:212020/03/09 財經 口罩線上預購 指揮中心宣布12日起試營運 14:102020/03/10 生活 口罩實名制2.0即將上路 金管會：3種付款皆免手續費 21:222020/03/10 財經 口罩產量日增100萬片 等於增加233萬人份 21:452020/03/10 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 川普減稅變空包彈？市場傻眼 美期指又崩600點 - 即時 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 即時 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。