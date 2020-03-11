又有「疫」想不到的商機冒出頭！政府10日實施「口罩實名制2.0」政策，新增在家使用讀卡機插卡線上預購，讀卡機瞬間登上熱搜冠軍，搜尋量瞬間暴增5倍，晶片讀卡機單日狂銷破百台！

政府推出口罩實名制2.0政策，除了可於特約藥局等實體通路購買口罩外，新增線上預購，在家中使用讀卡機插入健保卡、自然人憑證就可預購，據露天拍賣調查發現，讀卡機近兩日搜尋量較上周暴增5倍，又以晶片讀卡機最熱銷，更發現一個商品一天賣出超過百台，使得讀卡機在五月報稅月份前，突然掀起一波搶購熱潮。

(工商 )