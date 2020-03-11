口罩實名制2.0明（12）日上路，行政院長蘇貞昌今天透過臉書提醒民眾四件事情，3月12日開始登記、3月12日至3月18日網路登記、3月19日簡訊通知付款、3月26至4月1日超商取貨。

至於相關規則如下:

如何購買：3月12日開始第一輪試辦，每人可購買3片成人口罩，一片5元、一份三片15元，加上運費7元，共22元。大家用電腦（健保卡、自然人憑證）、手機（健保快易通APP）就能網路預購口罩，簡訊通知付款後，3月26日至 4月1 日在超商取貨 。

如何付款：第一輪的試辦提供700萬片讓大家登記。額滿時會透過抽籤決定，登記結束會傳簡訊通知大家付款，不是先登記先贏，大家不必搶第一。

購買規則：原本就有的藥局、衛生所通路會照常運作。上網訂購口罩的人在 3月26日至4月1日那周視同購買過，不能到其他通路購買，其他周如常去購買沒問題。

(工商 )