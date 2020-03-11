衛福部長陳時中今(11)日宣布，國內新增第48例COVID-19(新冠肺炎)確定病例，為北部30多歲女性，2月28日至3月8日獨自前往英國旅遊及探訪當地友人，返國後於3月9日因頭暈、頭痛等症狀至診所就醫，因出現微燒及輕微咳嗽，於3月10日至醫院就醫，經通報檢驗於今日確診，目前收治負壓隔離病房治療。

陳時中表示，依個案發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高；個案同住家人目前皆無疑似症狀，將進一步調查個案在英國期間之旅遊行程，並持續追蹤其同住親友、英國當地友人、同機旅客及就醫接觸者等健康情形。

指揮中心也表示，目前國內48例確診，其中26例為本土病例、22例境外移入。確診個案中，維持1名死亡、17名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心指出，針對曾來台之澳洲音樂家確診個案，目前已掌握接觸者共418人(146人需居家隔離)，已採檢48人，其中44人陰性、4人檢驗中。針對群聚案件，案34群聚，掌握接觸者共447人，共採檢399人，其中8人陽性、389人陰性，其餘檢驗中；另案39群聚，掌握接觸者共69人，共採檢15人，其中1人陽性、14人陰性。

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