對於兩岸本次溝通狀況，衛福部長陳時中今（11）日認為，本次載運過程台灣與大陸雙方認知不同、溝通困難，由於對岸的代表是官員，因此在專業對話「相對少」，或許產生隔閡也不一定。

湖北包機共兩架，已於10日深夜、11日凌晨分別抵台，361名旅客已入住國內三處集中檢疫所。中央流行疫情指揮中心今（11）日早上記者會，除了陳時中外，包含內政部次長陳宗彥、衛福部次長薛瑞元、外交部歐洲司司長姜森、醫福會執行長王必勝、台大醫學院內科教授張上淳、疾管署署長周志浩及兩位副署長莊人祥、羅一鈞等人，均出席說明。

對於兩岸本次溝通，陳時中舉例，像是第二架班機（大陸東方航空執飛）返台時，我方希望登機旅客均戴「面罩」，但對岸認為戴「口罩」即可，因為他們已完成檢驗都是陰性，有發燒者也不會上機，不需要做額外防護。

陳時中說，但我方認為，新冠肺炎一路看來很多陰性、陽性相互變化，有時很難明確認定，這次病毒特性在檢驗上常有變化，因為一大批人要共同搭機，機上安全相當重要，安全措施能多做一些，就不要少做。

陳時中提到，當我方這樣考量時，對岸反而認為，「台灣是否不相信他們的專業？」我們也澄清，只是基於審慎所作出的考量。陳時中再舉例，以先前處理過的寶瓶星號，我們篩檢過128人，放回2千多人回家，至今潛伏期也過了，證實台灣的檢驗研判是對的，而鑽石公主號的台灣旅客，在日本已被採檢2次都是陰性，返台後我們又做了3次採檢，都陰性才能解除隔離。

陳時中強調，我們認為尤其是一次回台的是一大批人員，各種「差錯」都是不必要的，否則事後會懊悔不已。「可以檢測的、可以防範的，都要儘量做到！」

對於弱勢旅客的人數情況，這次協助載送任務的衛福部醫事司私長石崇良（身兼指揮中心醫療應變組副組長）表示，這次返台旅客中，18歲以下未成年人約有1/5，不少是媽媽帶著未成年子女，甚至是孕婦等。

(工商 )