儲存大廠美商威騰（Western Digital，WD）宣布旗下資料中心產品組合將新增一款企業級NVMe SSD，可助力中小型企業（SMEs）輕鬆轉移至NVMeTM儲存設備，並大幅提升應用程式的效能。這款產品也是WD GoldTM 系列中第一款企業級NVMe SSD。

產業研究機構IDC預估2023年NVMe儲存裝置將佔全球出貨量79％以上；隨著CPU逐漸往多核心、多執行緒發展，傳統儲存技術已成為應用程式效能最大化的瓶頸因素。

全新WD Gold NVMe SSD將提供四款容量選擇，預計於2020年第二季開始出貨至通路合作夥伴及終端客戶。專為伺服器的主儲存量身打造，無論是反應速度、吞吐量（throughput）與應用規模都遠勝於現有企業級應用的SATA儲存裝置；搭配近期推出的WD Gold HDD，更可提供全方面儲存層設計的對應方案。

全新WD Gold NVMe SSD展現了Western Digital從晶片到系統的設計能力，包括3D TLC NAND SSD儲存顆粒、專用韌體與自主研究開發的控制器，不但具備斷電與資料路徑保護功能提供卓越穩定性，亦提供客戶五年有限保固。此外，WD Gold NVMe SSD的安全開機與抹除功能，也能給予客戶更完整的資料管理保障的選擇。

Western Digital資料中心事業部資深副總裁暨總經理Phil Bullinger表示，數據正在改變全球各行各業的運作方式，許多IT部門及企業組織都因而開始轉型與創新。若要完全發揮高速儲存的效能潛力，進而發展全新應用、使用案例與工作負載量，轉移至NVMe將是必要的過程。在現有的高容量WD Gold HDD產品線中新增WD Gold NVMe SSD產品選項，能讓我們助力通路合作夥伴與客戶提供更多、更強大的儲存選擇，加速創造價值。

數據技術的發展瞬息萬變，而WD的資料中心解決方案能滿足各式市場需求。WD提供廣泛的資料中心產品組合，包括Ultrastar HDD與Ultrastar SSD、WD Gold HDD與WD Gold SSD、OpenFlex NVMe over Fabrics開放式編制型基礎架構、Ultrastar JBOF/JBOD儲存平台、NVMe-oF橋接解決方案與Ultrastar記憶體擴充硬碟。

(工商 )