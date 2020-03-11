富蘭克林華美投信今（11）日表示，近期全球市場受到新冠疫情及OPEC以及會員國談判破裂影響，油價受到打擊，美國高收益債券的利差擴大、達到2016年初的水平，估計未來可能進一步擴大利差；新冠病毒快速傳播，加上油價紛擾觸發市場恐慌情緒，美股近日一度遇上23年來首度觸發熔斷機制，增添美國高收債市基本面下行風險，所幸美國也祭出降息措施為景氣打底。

富蘭克林華美投信表示，市場雖存在不確定性，但長期的經濟動盪可能會影響各資產類別，提高債券違約率從歷史低位上升，導致美國十年期公債殖利率下跌至0.54％。但短線疫情雖仍不易有效降溫，但疫情震央的中國有逐漸回穩跡象，各國也祭出各種防疫經驗擴大控制力道，以期縮短擴散的時間。再者，各國政府及央行積極應對經濟衝擊，市場已普遍預期將有降息及新一輪的寬鬆政策將推出，傾全力為景氣托底，像是美國降息措施祭出，亦將對未來景氣先下後上作為鋪陳。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，現階段市場投資情緒仍處於恐慌階段，可預見的是寬鬆貨幣環境將持續維持，有利固定收益類資產表現，搭配美國連續降息的作為，對非能源類的高收益債券仍具支撐力道，一來將有助降低該資產類別的成本價格，二來可提高資產防禦性，加上目前具防禦特性的收益類資產，仍較可能獲得市場青睞，作為投資配置長期打底的地基。

張瑞明表示，目前市場擔憂較為脆弱的能源服務業及石油探勘生產之曝險，這類產業對商品價格較敏感，投資建議上將調整偏好為中上游的管線公司、煉油廠或是石油儲存產業，對價格較不敏感也較具韌性，或者偏向非能源類的高收益債券，藉由美國降息動作，挹注為產業降低成本的空間，也增添此類債券的相對防禦性。風險評估上，短線上高收益債資產可能受到這些事件的影響，部分企業提高違約機率，但從整體投資組合的角度，以及相對於大盤指數來看，後續仍屬可控範圍，須多加留意新冠疫情和能源價格戰的持續變化時間。

(工商 )