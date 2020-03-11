新冠肺炎疫情在全球擴散，美國部分地區疫情也升溫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，美國人口相對多，其中有幾個州特別嚴重，會分州處理旅遊警示。

故意出國得每日1000元補償？陳時中：會予以處分
冰島、瑞士、荷蘭等8國 即起升至第二級警示

(中時 )

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