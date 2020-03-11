美疫情升溫 陳時中：會分州處理旅遊警示 11:172020/03/11 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美疫情升溫 陳時中：會分州處理旅遊警示。(圖為陳時中 指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在全球擴散，美國部分地區疫情也升溫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，美國人口相對多，其中有幾個州特別嚴重，會分州處理旅遊警示。 故意出國得每日1000元補償？陳時中：會予以處分 冰島、瑞士、荷蘭等8國 即起升至第二級警示 (中時 ) #陳時中 #分州 #處理 #旅遊警示 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐洲擴散 陳時中酸WHA自身難保 04:102020/03/10 國際大事 心疼陳時中 張雅琴忍不住開砲「放他一馬」 09:372020/03/10 娛樂 第二班武漢台商包機今返台 陳時中：是量力而為 13:532020/03/10 生活 陳時中證實包機已起飛 兩架抵台時間有一定間隔 14:202020/03/10 生活 一口氣接400餘名武漢台商 陳時中：檢疫量能擴張了 14:182020/03/10 生活 湖北包機檢疫結果 陳時中：11日公布 15:322020/03/10 生活 馬里蘭州進入緊急狀態 外交部提升旅遊警示 16:142020/03/10 政治 買台超狂建議「台灣美國商會」實替詐騙集團遊說 16:292020/03/10 國際 不停追問感染源在哪 陳時中：大家是福爾摩斯？ 17:382020/03/10 生活 陳時中太操勞有無「備位指揮官」 蘇貞昌：我有想但不太敢講 20:402020/03/10 政治 生活熱門新聞 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 武漢包機人數變少 關鍵3問題曝光 - 生活 華航武漢包機18台人拒檢 教授怒罵：就丟包在武漢啊 - 生活 獨家》還原劉真心臟驟停瞬間 冠狀動脈出口堵住了 - 生活 獨》「北區最大」2層樓迪卡儂入駐三重 年底開幕帶100以上職缺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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