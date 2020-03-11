日前，乘聯會秘書長崔東樹在2月產銷數據線上發布會上表示，特斯拉2月在大陸市場交付量3958台，占據大陸全國電動汽車整體銷量30％左右，是「相當不錯的表現」，根據上保險的數據顯示，1月特斯拉在大陸的新車註冊數量為3563台。

據大陸自媒體報導，這也意味著2月特斯拉的交付並沒有受疫情太大影響，交付量反而比1月還要多出不少，乘聯會數據顯示，2月新能源乘用車批發銷量1.1萬台，較去年同期下降77.7％，較上月下降70％，1到2月累計銷量5.2萬台，下降64％，在大陸新能源市場大幅下滑的背景下，特斯拉的表現可說是一枝獨秀。

不僅是交付量走高，特斯拉的產能也是一路攀升。據2月《動力電池月度數據庫》統計數據顯示，今年2月大陸市場的新能源汽車產量約1.19萬輛，較去年同期下降77.4％，其中，特斯拉上海工廠2月的產量為3898輛，占比超過3成，成為大陸新能源汽車產量榜首。

雖然目前大陸汽車銷售市場，受疫情影響終端銷量有所減少，但從特斯拉2月的產銷情況來看，特斯拉的車型根本不愁賣，交付情況受疫情的影響有限，且特斯拉內部的報告顯示，本月特斯拉還將繼續提升上海超級工廠的產能，還將導入新車型。

(旺報 )