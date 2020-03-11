樹林鹿角溪公園，給年長者一個舒適的運動空間。（新北市農業局提供／葉德正新北傳真）

公園是城市美學指標，新北市景觀處預計今年底前完成50座特色公園與3處全齡化示範場域，除特色、共融公園，今年還將打造親山步道公園，更預計打造原野公園，增添獨木橋或是攀爬網等挑戰型設計，讓每個人都能在住家附近找到適合自己的遊樂公園。

新北市景觀處長陳進謙11日在市政會議報告指出，新北市景觀處將3月底成立景觀顧問團，在街道景觀、公園綠地及開放空間等3種不同型態場域訂定綠化的準則，包括連續綠帶、景觀大道、生態風廊，以及視覺通透設計等，讓各單位未來執行綠化工程時，能有原則可以依循。

陳進謙也說，市府以「整體開發區」、「公園全齡化」、「城市萬花筒」、「專案五股垃圾山」、「城市覓徑」，以及「賞花快報」等6大執行方針來達到2030新北綠城市願景。

在綠化推廣，景觀處也導入青年景觀師參與社區綠化，從「五股垃圾山專案」的改造開始，開放空間由市府持續綠化，而私人土地則結合青年力與可食地景顧問團協助規畫，改善現有環境問題。

新北市長侯友宜會議上裁示指出，新北市從去年起2年內將打造50＋3座全齡共融特色遊戲場，屆時新北市公園全齡或特色共融場域將達108處，每萬名兒童平均享有座數將從1.31提升到2.56座，為全國第一高。

侯友宜說，景觀美學是城市很重要國際競爭力，新北市在城市規畫與台北市落差很大，這幾年市府透過城鄉規劃、土地開發改變都市容貌，新北市已經在急起直追。

「用得到才是你的！」侯友宜說，新北市為什麼要做特色公園與全齡化公園，就是希望能在社區角落，提供一個民眾與孩子用得到的地方，位在天涯海角的公園沒用，新北公園不僅要讓大家用得到，還要用得開心、用得健康，給人充滿希望。

(中時 )