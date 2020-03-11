新冠肺炎疫情來勢洶洶，北美四大職業賽會嚴陣以待，除了宣布諸多措施外，正在賽季期間的NBA有可能決定閉門比賽，也就是兩隊在沒有觀眾與球迷的狀態下開打。湖人當家球星詹姆斯在得知消息後直言，如果閉門比賽，那他將拒絕上場，即便被開罰也不後悔。

NBA有可能會在美國當地周三下午舉行球團會議，討論如何對抗疫情，部分球團認為疫情愈來愈嚴峻，聯盟有可能做出極端決定，那就是清場閉門比賽。

某球團高層透露，這項決定不是針對詹姆斯，而是新冠肺炎疫情是全美重大公共衛生事件，在人民生命安全的前提下，一切必要的決定都是可行的。

另一位球團高層表示，目前看來短時間內是無法控制好新冠肺炎疫情的擴散，這次疫情的影響有可能延續到下一個賽季。

詹姆斯強調，「我是為了球迷而比賽，如果整場比賽沒有觀眾入場的話，那我也不會出現在球場上。」

拓荒者球星利拉德說，沒有球迷的比賽，乾脆在訓練場進行就可以了，何必大費周章還要到比賽場去呢？詹姆斯的話很有道理，如果閉門比賽還有什麼意義啊！

(中時 )