民眾黨火辣甜姐兒蔡宜芳，遭爆與柯文哲心腹、台北市文化基金會副執行張益贍發展不倫戀，被直擊到汽車旅館、車上幽會。對此，民眾黨希望兩人不要傷害黨的形象，但回顧過去，「學姊」黃瀞瑩也曾被拍到和男友在路邊激吻。

蔡宜芳在議員和立委選舉接連失利後，轉而擔任黨團助理，遭《周刊王》多次直擊，與人夫張益贍幽會，被拍到在車上激情熱吻，兩人還到汽車旅館開房間3小時，從2月27日到3月3日，六天內約會3次，引發風波。

民進黨的桃色風波可不只有這一樁，去年11月初，台北市政府副發言人、擁有廣大粉絲的學姊黃瀞瑩，也被拍到和記者男友當接熊爆、喇舌，大方曬恩愛。事件爆發後，兩人更在黃瀞瑩公開受訪時，另類同框。

之後又爆出，黃瀞瑩遭市府顧問劉嘉仁性騷擾，以討論公事為由，找來黃瀞瑩到辦公室閉門會談，讓學姐不安驚呼「為什麼要關門！」隨後更多次用訊息騷擾。

接連事件也引發網友熱議，表示當初學姊是不是逃過一劫？且柯文哲是媒體焦點，底下有機外搞外遇的人肯定都被盯著，「一個性騷擾學姊、一個搞婚外情 ，真的很棒」，建議柯文哲應把這些人開除，「這麼沒腦袋留著也沒用」。

(中時電子報)